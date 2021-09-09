«Музей на колесах» прибыл в Казань

В Казани стартовал IX Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Одним из главных популяризаторов физической культуры и спорта на мероприятии выступил Государственный музей спорта. В этом году, с 8 по 10 сентября, вниманию заинтересованных гостей и участников он представил уникальный новаторский проект «Музей на колесах».

«Музей на колесах» – это отличный формат передвижной выставки. Курсируя по регионам России, охватывая малые города и посёлки, он предоставит жителям нашей необъятной страны доступ к интересным артефактам спортивной истории. Каждый сезон мобильные экспозиции музея будут меняться. Например, в Казани музей спорта мы рассказываем о физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне. Здесь мы демонстрируем его историю, начиная с возникновения и до наших дней», – рассказала о проекте директор Государственного музея спорта, член Общественной палаты РФ Елена Истягина-Елисеева.

Первыми зрителями, которым продемонстрировали «Музей на колесах» в действии, стали вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, известные российские спортсмены Максим Опалев и Григорий Дрозд, руководители региональных министерств и федераций по видам спорта, а также представители крупных бизнес-структур, эксперты отрасли и лидеры спортивной индустрии.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский о новаторском проекте отметил: «Музей спорта предоставил нам уникальную возможность прикоснуться к спортивной истории в необычном формате. Команда музея нашла правильный баланс между современными методами взаимодействия с аудиторией и традиционными законами экспонирования. У нас уже есть опыт успешного сотрудничества в рамках проекта «Квартира 60», приуроченного к Евро 2020. Уверен, мы продолжим совместную работу по сохранению истории российского и мирового спорта», - отметил Борис Пиотровский.

По завершении работы форума «Музей на колесах» отправится показывать эксклюзивные выставки и рассказывать спортивные истории в регионы. Пандемия и постпандемия ему не страшны. Новаторский музей выполнен с учетом международных требований. В нем соблюдены все условия, действующие из-за коронавирусной инфекции в России и мире. Следить за его передвижением в будущем можно на сайте Государственного музея спорта – http://www.museumsport.ru.