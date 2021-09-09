ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Музей на колесах» прибыл в Казань
09 сентября 15:27

«Музей на колесах» прибыл в Казань

С 8 по 10 сентября в Казани проходит IX Международный форум «Россия - спортивная держава».

В Казани стартовал IX Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Одним из главных популяризаторов физической культуры и спорта на мероприятии выступил Государственный музей спорта. В этом году, с 8 по 10 сентября, вниманию заинтересованных гостей и участников он представил уникальный новаторский проект «Музей на колесах».

«Музей на колесах» – это отличный формат передвижной выставки. Курсируя по регионам России, охватывая малые города и посёлки, он предоставит жителям нашей необъятной страны доступ к интересным артефактам спортивной истории. Каждый сезон мобильные экспозиции музея будут меняться. Например, в Казани музей спорта мы рассказываем о физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне. Здесь мы демонстрируем его историю, начиная с возникновения и до наших дней», – рассказала о проекте директор Государственного музея спорта, член Общественной палаты РФ Елена Истягина-Елисеева.

Первыми зрителями, которым продемонстрировали «Музей на колесах» в действии, стали вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, известные российские спортсмены Максим Опалев и Григорий Дрозд, руководители региональных министерств и федераций по видам спорта, а также представители крупных бизнес-структур, эксперты отрасли и лидеры спортивной индустрии.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский о новаторском проекте отметил: «Музей спорта предоставил нам уникальную возможность прикоснуться к спортивной истории в необычном формате. Команда музея нашла правильный баланс между современными методами взаимодействия с аудиторией и традиционными законами экспонирования. У нас уже есть опыт успешного сотрудничества в рамках проекта «Квартира 60», приуроченного к Евро 2020. Уверен, мы продолжим совместную работу по сохранению истории российского и мирового спорта», - отметил Борис Пиотровский.

По завершении работы форума «Музей на колесах» отправится показывать эксклюзивные выставки и рассказывать спортивные истории в регионы. Пандемия и постпандемия ему не страшны. Новаторский музей выполнен с учетом международных требований. В нем соблюдены все условия, действующие из-за коронавирусной инфекции в России и мире. Следить за его передвижением в будущем можно на сайте Государственного музея спорта – http://www.museumsport.ru.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сербский теннисист Новак Джокович одержал очередную юбилейную победу на US Open"Фиорентина" хочет избавиться от Александра КокоринаVivo представила новый бюджетный смартфон Y21s c процессором Helio G80 и камерой на 50 МпВот что сказал Черчесов о завершении карьеры Дзюбы в сборной РФУ мужчин "отвиснет челюсть" от фото Солдатовой без нижнего бельяИзвестны слова Карпина за кадром о Дзюбе
«Не верю, что ЦСКА продал Влашича за 30 миллионов, это сказки». Селюк — об итогах трансферного окна в РПЛ
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк оценил для «Плеймейкера» работу клубов Российской Премьер-Лиги на трансферном рынке.
Взлет «Рубина», падение ЦСКА и американские горки «Спартака». Как за год изменилась стоимость клубов РПЛ
Перед возобновлением чемпионата России сравним динамику трансферных стоимостей участников РПЛ-2021/22.
«Мамаева любовь. Продолжение». Экс-супруга футболиста «Ростова» Алана пожаловалась на «угрозы чеченцев»
На скандальном интервью, после которого журналист Нобель Арустамян уволился с телевидения, история взаимоотношений Павла и Аланы Мамаевых, разумеется, не закончилась.
Отстранение Малкома и Клаудиньо — не повод горевать. У «Зенита» появилась классная отмазка на случай провала в Лондоне
Почему чемпион России лишился на матчи с «Ахматом» и «Челси» бразильских лидеров.
Мы — из будущего! Россия готова возглавить Futurous Games, которые перевернут весь мировой спорт
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на IX Международном форуме «Россия – спортивная держава» презентовал новое движение «Futurous – игры будущего».
«Если выиграю The International, куплю квартиру в Москве». Дорохин — о подготовке к главному турниру по Dota2
В рамках проходящего в Казани Международного форума «Россия – спортивная держава» собеседником «Плеймейкера» стал профессиональный игрок одной из ведущих киберспортивных команд мира Virtus.pro Дмитрий DM Дорохин.
На форуме «Россия — спортивная держава» в режиме телемоста открыли 16 новых объектов
8 сентября на площадке «Казань Экспо» в столице Татарстана стартовал IX Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».
«Аудитория Олимпиад стареет, Россия поддерживает идею Игр будущего». Как в Казани стартовал Международный спортивный форум
В рамках начавшегося 8 сентября в Казани форума «Россия – спортивная держава» прошло пленарное заседание «Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях», в котором в числе прочих приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин, заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Разговоры о голе-фантоме Осипенко — в пользу бедных. Расклад для сборной России на концовку отбора ЧМ-2022
Гол Максима Осипенко, не засчитанный в концовке матче с Мальтой при счете 2:0 в пользу сборной России, почему-то продолжает будоражить болельщиков в сети. Но сейчас надо думать совсем о другом.
«Валера, верим!» пока работает. Как Россия победила Мальту и сохранила лидерство в отборочной группе ЧМ-2022
В очередном поединке квалификации к чемпионату мира 2022 года российская сборная победила Мальту (2:0) благодаря голам Федора Смолова и Зелимхана Бакаева с пенальти. 
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика