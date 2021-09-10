РУСАДА выполнила финансовые обязательства перед WADA

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал, что РУСАДА выполнило все финансовые обязательства перед WADA.

«Мы выполнили все финансовые обязательства, не имеем никаких замечаний от WADA. Финансовые вопросы закрыты. В России создана одна из самых жестких, если не самая жесткая программа по борьбе с допингом», - приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, что в решении CAS от 17.12.2020, по которому наши спортсмены два года будут выступать без флага и гимна на мировых первенствах и Олимпиадах, РУСАДА только за исследование подлинности данных московской лаборатории должно было заплатить 1 миллион 270 тысяч долларов, также помимо этого в штраф входит компенсация судебных издержек и 10 процентов от бюджета российской организации за 2019 год, если эта сумма не превышает 100 тысяч долларов.