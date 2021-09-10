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10 сентября 15:29
автор: Максим Скороходов

Путин заявил, что к январю 2023 года российские атлеты не должны больше подвергаться санкциям

16 декабря 2022 года истекают ограничения, наложенные WADA и CAS на российский спорт.

Владимир Путин подчеркнул, что решение CAS в отношении российских спортсменов, принятое два года назад, имеет политический характер.

«Очевидна политическая окраска решений, которые Международный спортивный арбитражный суд принял в отношении наших команд и России в целом. Но эти решения нужно выполнять. И к январю 2023 года, когда завершится срок действия ограничений, российские атлеты должны быть полностью равноправными участниками любых мировых турниров», - приводит слова Путина «РИА Новости».

Напомним, что до 16 декабря 2022 года все российские спортсмены должны будут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под нейтральным флагом и без использования символики своей страны. На прошедшей Олимпиаде в Токио наши спортсмены выступали как команда ОКР и в случае победы слушали отрывок первого концерта Петра Чайковского.

источник: «РИА Новости»
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