Путин заявил, что к январю 2023 года российские атлеты не должны больше подвергаться санкциям

Владимир Путин подчеркнул, что решение CAS в отношении российских спортсменов, принятое два года назад, имеет политический характер.

«Очевидна политическая окраска решений, которые Международный спортивный арбитражный суд принял в отношении наших команд и России в целом. Но эти решения нужно выполнять. И к январю 2023 года, когда завершится срок действия ограничений, российские атлеты должны быть полностью равноправными участниками любых мировых турниров», - приводит слова Путина «РИА Новости».

Напомним, что до 16 декабря 2022 года все российские спортсмены должны будут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под нейтральным флагом и без использования символики своей страны. На прошедшей Олимпиаде в Токио наши спортсмены выступали как команда ОКР и в случае победы слушали отрывок первого концерта Петра Чайковского.