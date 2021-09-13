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13 сентября 16:03

В пятницу состоится круглый стол Комиссии по развитию спортивной индустрии Ассоциации менеджеров

17 сентября с 15:00 до 17:00 в Гостином дворе в Москве Комиссия по развитию спортивной индустрии Ассоциации менеджеров проведет круглый стол на тему: «Устойчивое развитие: практики в российском спорте».

Спорт продолжает оставаться важнейшим фактором обеспечения устойчивого развития. Занятия физической культурой укрепляют здоровье, расширяют социальную активность и в целом способствуют повышению благополучия людей.

В контексте подготовки спортивного мероприятия производится кропотливая работа по поиску баланса между эффективным использованием ресурсов и охраной окружающей среды, социальным развитием и экономическим ростом. Этот баланс не просто тренд, а необходимость.

Проведение спортивного мероприятия, встреча участников и болельщиков, обеспечение охраны здоровья и безопасности людей, управление отходами на стадионах и спортивных площадках, работа с волонтерами — неотъемлемая часть в организации масштабного спортивного события, которая требует особого внимания к деталям.

Повышение доступности занятий физической культурой для людей с ограниченными возможностями, подготовка профессиональных спортсменов и популяризация спорта среди женщин, юного и старшего поколения, а также любителей здорового образа жизни позволят серьезно укрепить позиции российского спорта на международном уровне.

Интеграция принципов устойчивого развития во время проведения спортивных мероприятий, реализация социальных проектов и вовлечение в них общественность – амбициозная задача государства, бизнеса и общественности.

Вопросы к обсуждению:

Устойчивое развитие в российском спорте: результаты партнерства государства, бизнеса и общества и планы на будущее;

Инициативы и опыт реализации социальных проектов в спортивной индустрии;

Роль бизнеса в развитии эффективных социальных практик.

Модераторы дискуссии:

Вадим КОВАЛЕВ, член Комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности ОПРФ, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров;

Виктория ЛОПЫРЕВА, председатель отраслевой комиссии по развитию спортивной индустрии, Ассоциация менеджеров, посол FIFA, преподаватель программы «Международный спортивный менеджмент и маркетинг», НИУ ВШЭ.

Источник фото: Instagram Виктории Лопыревой

В дискуссии примут участие:

Константин АБРАМОВ, генеральный директор, Фонд «ВЦИОМ»;
Рустам ЗАКИЕВ, директор департамента социальной политики, «Русал»;
Станислав КАСПАРОВ, директор обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия, «СИБУР»;
Александр КОВАЛЫШКО, заместитель Генерального директора по финансам и стратегии, ФК «Динамо»;
Илона КОРСТИН, генеральный директор, Единая лига ВТБ;
Иван КУЗНЕЦОВ, генеральный директор, АНО «Московский спорт».
Алексей СМЕРТИН, советник Президента, РФС;

Источник фото: РФС

Татьяна СМИРНОВА, директор департамента общественных связей, «Норникель».

Время проведения: 15:00 - 17:00

источник: «Советский спорт»
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