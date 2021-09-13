В пятницу состоится круглый стол Комиссии по развитию спортивной индустрии Ассоциации менеджеров

Спорт продолжает оставаться важнейшим фактором обеспечения устойчивого развития. Занятия физической культурой укрепляют здоровье, расширяют социальную активность и в целом способствуют повышению благополучия людей.

В контексте подготовки спортивного мероприятия производится кропотливая работа по поиску баланса между эффективным использованием ресурсов и охраной окружающей среды, социальным развитием и экономическим ростом. Этот баланс не просто тренд, а необходимость.

Проведение спортивного мероприятия, встреча участников и болельщиков, обеспечение охраны здоровья и безопасности людей, управление отходами на стадионах и спортивных площадках, работа с волонтерами — неотъемлемая часть в организации масштабного спортивного события, которая требует особого внимания к деталям.

Повышение доступности занятий физической культурой для людей с ограниченными возможностями, подготовка профессиональных спортсменов и популяризация спорта среди женщин, юного и старшего поколения, а также любителей здорового образа жизни позволят серьезно укрепить позиции российского спорта на международном уровне.

Интеграция принципов устойчивого развития во время проведения спортивных мероприятий, реализация социальных проектов и вовлечение в них общественность – амбициозная задача государства, бизнеса и общественности.