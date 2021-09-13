Казанский покинул федеральный телеканал «Матч ТВ»

Спортивный комментатор и журналист Денис Казанский покинул телеканал «Матч ТВ».

«Хочу сказать огромное спасибо каналу за то, что помог мне стать тем, кто я есть сейчас, реализовать многие мечты и идеи, получать удовольствие от каждого дня. У каждого в жизни наступает момент, когда он должен бросить себе новый вызов. Я считаю, что время для этого шага наступило», — приводит слова ведущего пресс-служба субхолдинга.

Казанский отметил, что его уход не связан с финансовыми условиями. Комментатор отдаст свою последнюю заработную плату молодым журналистам.

Добавим, что за последние месяцы с «Матч ТВ» ушли два комментатора: Михаил Моссаковский и Нобель Арустамян.