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Спорт как драйвер социальных процессов и экономического развития территорий
21 сентября 18:04
автор: Анастасия Ключникова

Спорт как драйвер социальных процессов и экономического развития территорий

В рамках IV Всероссийского форума «Живу спортом» 17 сентября 2021 года состоялся круглый стол отраслевой Комиссии по развитию спортивной индустрии Ассоциации менеджеров на тему «Устойчивое развитие: практики в российском спорте».

Модераторами дискуссии выступили Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров, и Виктория Лопырева, председатель отраслевой комиссии по развитию спортивной индустрии Ассоциации менеджеров, посол FIFA, преподаватель программы «Международный спортивный менеджмент и маркетинг» НИУ ВШЭ.

Вадим Ковалев поблагодарил организаторов форума – Московскую область и Министерство физической культуры и спорта Московской области за внимание к теме устойчивого развития. Как отметила Лопырева, нужно транслировать принципы устойчивого развития поставщикам и партнерам, а спорту архиважно соответствовать этим принципам.

Алексей Смертин, советник Президента РФС, в своем выступлении отметил, что спорт изначально несет огромную социальную функцию в становлении общества. Через развитие спорта мы улучшаем здоровье, избавляемся от вредных привычек, адаптируем людей с ограниченными возможностями здоровья. Работа Российского футбольного союза в сфере социальной ответственности не только популяризирует спорт, но и реализует конкретные социально значимые проекты. Как напомнил Смертин, в течение ряда лет Российский футбольный союз планомерно ведет работу по развитию и популяризации футбола инвалидов, проводит соревнования различного уровня.

Константин Абрамов, генеральный директор Фонда «ВЦИОМ», представил исследование «Спорт в жизни российского общества» и отметил, что вовлеченность россиян в спортивные занятия ежегодно растет. По данным ВЦИОМ, спорт является одним из социальных лифтов для молодого поколения. Бизнес в программах корпоративного волонтерства должен поддерживать проекты по поддержке здорового образа жизни.

Александр Ковалышко, заместитель генерального директора по финансам и стратегии ФК «Динамо», рассказал о проводимой клубом работе по повышению доступности занятий футболом для детей из разных регионов, посредством открытия филиалов своей академии и развития сети футбольных школ по франшизе. Стабильность финансирования проводимых мероприятий гарантирована Эндаумент-фондом, созданным для развития Академии «Динамо» при поддержке Банка ВТБ. Также Ковалышко отметил, что спортивные клубы, обладая значимыми аудиториями болельщиков могут стать важным партнером для компаний из других отраслей при реализации проектов в рамках актуальной в настоящее время повестки ESG и отметил открытость «Динамо» к подобным партнерствам.

Илона Корстин, генеральный директор Единой лиги ВТБ заявила, что социальная и экологическая ответственность стоят рядом. Спикер поделилась опытом реализованных креативов: экобол уже прошел все тесты, баскетбол стала экологической инициативой, используется форма из переработанных материалов. Уже есть молодежная лига ВТБ, в планах создание в следующем году детской баскетбольной лиги.

Татьяна Смирнова, директор департамента общественных связей компании «Норникель», отмечает, что спорт может выступать эффективным инструментом и драйвером социальных процессов и экономического развития территорий. «Норникель» системно подходит к вопросам развития в регионах: крупные спортивные события всегда связаны с благоустройством города. Среди трендов Смирнова отметила следующий: профессиональные спортсмены часто становятся амбассадорами территорий.

Рустам Закиев, директор департамента социальной политики компании «РУСАЛ», рассказал о проекте «На лыжи!», который реализуется с 2016 года. В проект вовлечены Иркутская, Кемеровская, Свердловская области, Красноярский край, Республика Хакасия и Республика Коми. В рамках проекта проводятся массовые соревнования по лыжным гонкам с участием спортсменов разных возрастов, как любителей, так и профессионалов; развивается лыжная инфраструктура в регионах присутствия; пропагандируется здоровый образ жизни и продвигаются лыжные гонки как одно из наиболее доступных видов спорта.

источник: «Советский спорт»
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