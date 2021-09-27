«Советский спорт» представлен в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров»

Ежегодный, XXII рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» представлен Ассоциацией менеджеров России и опубликован сегодня в газете «Коммерсантъ».

– Профессиональная репутация и способность отвечать вызовам времени – вот что отличает тех, кто попал в этот список лучших, – заявил сегодня, открывая форум «Будущее управленческих профессий», глава ассоциации Дмитрий Зеленин.

Рейтинг Ассоциации менеджеров и ИД «Коммерсантъ» является отражением рыночной ситуации. Прошедший год был очень непростым, и бизнес показал свою устойчивость и эффективность в беспрецедентных условиях.

«Советский спорт» представлен генеральным директором – главным редактором издания Николаем Яременко, который попал в топ-10 лидеров российской медиаиндустрии.