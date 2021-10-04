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04 октября 14:52
автор: Максим Скороходов

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия по всей стране

Новая волна COVID-19 заставляет федеральные органы исполнительной власти вводить ограничения.

Роспотребнадзор запретил проведение массовых мероприятий по всей России из-за пандемии коронавируса, сообщает «МК».

По данным источника, бурный рост выявленных случаев COVID-19 наблюдается в 12 регионах. В Москве данный прирост составил 30% при том, что количество госпитализаций увеличилось на 20%.

Добавим, что на 4 октября по России было выявлено 25 781 случаев заражения коронавируса, таких показателей не было с января этого года. На сегодняшний день было признано, что еще 883 человека умерли от COVID-19. Максимальные цифры смертности были установлены вчера - 890 человек.

источник: «Московский комсомолец»
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