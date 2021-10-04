Триумфаторы Токио дадут мастер-класс детям

В День учителя для юных синхронистов Москвы учителями станут легендарные спортсменки - 7-кратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина и 3-кратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко.

Наших зарождающихся звездочек ждет встреча с кумирами, рассказ о своем пути, об ОИ в Токио, ответы на вопросы, рекомендации, автографсессия, фото на память и мастер-класс.

Тренеров, работающих на всех этапах подготовки золотого синхронного плавания, ждет встреча с тренерским штабом Сборной команды России во главе с главным тренером, Заслуженным тренером России, Героем труда, великой Татьяной Николаевной Покровской.

Итоги выступления на Играх в Токио, новый олимпийский цикл, развитие синхронного плавания, подготовка спортсменов, обновление команды - семинар от сильнейших тренеров мира.

В программе мероприятия встреча с многократными олимпийскими чемпионками Светланой Ромашиной и Светланой Колесниченко, ответы на вопросы, рекомендации, автограф-сессия, фото, разминка на бортике бассейна, мастер-класс олимпийских чемпионок на воде, а также семинар тренерского штаба сборной России во главе с Т.Н.Покровской.