Роспотребнадзор: Решение о проведение массовых мероприятий будет приниматься главами регионов

В Роспотребнадзоре уточнили, что не вводили дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий.

«В настоящее время решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов совместно с главными санитарными врачами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось», - говорится в заявлении пресс-службы организации.

Добавим, что на 4 октября по России было выявлено 25 781 случаев заражения коронавирусом, таких показателей не было с января этого года. На сегодняшний день было признано, что еще 883 человека умерли от COVID-19. Максимальные цифры смертности были установлены вчера - 890 человек.