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04 октября 16:28
автор: Максим Скороходов

Роспотребнадзор: Решение о проведение массовых мероприятий будет приниматься главами регионов

Ранее СМИ сообщили, что орган исполнительной власти запретил проведение массовых мероприятий по всей России из-за пандемии коронавируса.

В Роспотребнадзоре уточнили, что не вводили дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий.

«В настоящее время решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов совместно с главными санитарными врачами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось», - говорится в заявлении пресс-службы организации.

Добавим, что на 4 октября по России было выявлено 25 781 случаев заражения коронавирусом, таких показателей не было с января этого года. На сегодняшний день было признано, что еще 883 человека умерли от COVID-19. Максимальные цифры смертности были установлены вчера - 890 человек.

источник: Роспотребнадзор
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