Фетисов и Шипулин вошли в состав комитета Госдумы по физкультуре и спорту

В Государственной думе РФ утвердили новый состав по физической культуре и спорту. Его ленами стали 12 депутатов .

Как сообщает в своем телеграм-канале Василий Конов, возглавил комитет президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. Кроме того, в него вошли Владислав Третьяк, Антон Шипулин, Рима Баталова, Борис Иванюженков, Дмитрий Пирог, Артур Таймазов, Роман Терюшков, Сергей Кривоносов, Амир Хамитов и Евгений Ревенко.

Добавим, что по итогам выборов, в Госдуму РФ прошли тринадцать бывших спортсменов: