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09 октября 16:17
автор: Александр Поволоцкий

Фетисов и Шипулин вошли в состав комитета Госдумы по физкультуре и спорту

Его глава уже занимал эту должность с 2015 по 2016 годы.

В Государственной думе РФ утвердили новый состав по физической культуре и спорту. Его ленами стали 12 депутатов .

Как сообщает в своем телеграм-канале Василий Конов, возглавил комитет президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. Кроме того, в него вошли Владислав Третьяк, Антон Шипулин, Рима Баталова, Борис Иванюженков, Дмитрий Пирог, Артур Таймазов, Роман Терюшков, Сергей Кривоносов, Амир Хамитов и Евгений Ревенко.

Добавим, что по итогам выборов, в Госдуму РФ прошли тринадцать бывших спортсменов:

источник: Телеграм-канал Василия Конова
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