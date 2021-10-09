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09 октября 21:37
автор: Максим Скороходов

Свищев заявил, что РУСАДА не смогло наладить отношения с WADA

9 октября была отозвана аккредитация Московской антидопинговой лаборатории.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Свищев считает отзыв аккредитации Московской антидопинговой лаборатории плохим знаком.

«У нас РУСАДА приостановлена в правах уже давно. К сожалению, сейчас официально отозвали аккредитацию у Московской лаборатории. Новое руководство РУСАДА не справилось с налаживанием отношений с WADA — это плохо. Мы все надеялись, что российский спорт будет представлен в международной семье. Думаю, РУСАДА будет оспаривать эти вопросы», - приводит слова Свищева Sport24.ru.

На оспаривание решения WADA у российской стороны есть 21 день

Напомним, что на РУСАДА и весь российский спорт были наложены санкции как раз из-за того, что было обнаружено вмешательство в базу данный Московской антидопинговой лаборатории.

источник: Sport24.ru
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