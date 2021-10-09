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09 октября 21:50
автор: Максим Скороходов

Хоркина - об отзыве аккредитации Московской антидопинговой лаборатории: Нам надо бороться

Данное решение было принято WADA из-за несоответствия международному стандарту для лабораторий и его этическому кодексу.

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в связи с последними новостями об отзыве аккредитации Московской антидопинговой лаборатории напомнила о важности юристов в спорте.

«Нам надо бороться, и надо изучить этот вопрос вдоль и поперек. Я не понимаю, за что и почему так произошло. Не могут от нас никак отстать. Что ж им не сидится? В любом случае, думаю, спортивные юристы уже подросли в плане знаний и умений. Очень надеюсь, что у них все получится», - приводит слова Хоркина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что на оспаривание решения WADA у российской стороны есть 21 день.

Напомним, что на РУСАДА и весь российский спорт были наложены санкции как раз из-за того, что было обнаружено вмешательство в базу данный Московской антидопинговой лаборатории.

источник: «Спорт-Экспресс»
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