Тихонов - о лишении Московской лаборатории аккредитации WADA: Значит мы где-то как-то напортачили

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение WADA отозвать аккредитацию у Московской антидопинговой лаборатории.

«Раз отняли — значит отняли, значит мы где-то как-то напортачили. Надо ставить на руководящие должности профессионалов ответственных, тогда все будет в полном порядке. У нас и в министерстве, и везде поразгоняли профессионалов, хоть они и были в возрасте. В олимпийском комитете проблемы. Не знаешь, кому задать вопрос, потому что ответа не получишь», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

Добавим, что лаборатория может обжаловать решение WADA в течение 21 дня.

Напомним, что на РУСАДА и весь российский спорт были наложены санкции как раз из-за того, что было обнаружено вмешательство в базу данный Московской антидопинговой лаборатории.