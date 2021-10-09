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09 октября 22:58

Тихонов - о лишении Московской лаборатории аккредитации WADA: Значит мы где-то как-то напортачили

Решение принято в связи с несоответствием РУСАДА требованиям Всемирного антидопингового кодекса.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение WADA отозвать аккредитацию у Московской антидопинговой лаборатории.

«Раз отняли — значит отняли, значит мы где-то как-то напортачили. Надо ставить на руководящие должности профессионалов ответственных, тогда все будет в полном порядке. У нас и в министерстве, и везде поразгоняли профессионалов, хоть они и были в возрасте. В олимпийском комитете проблемы. Не знаешь, кому задать вопрос, потому что ответа не получишь», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

Добавим, что лаборатория может обжаловать решение WADA в течение 21 дня.

Напомним, что на РУСАДА и весь российский спорт были наложены санкции как раз из-за того, что было обнаружено вмешательство в базу данный Московской антидопинговой лаборатории.

источник: «Газета.Ru»
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