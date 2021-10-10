В РУСАДА заявили, что отзыв аккредитации у Московской лаборатории не повлияет на спортсменов

Председатель наблюдательного совета РУСАДА Наталья Соколова объяснила, что WADA, отозвав накануне аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории, поставило окончательную точку в расследовании манипуляций c пробами российских спортсменов.

«Данные события касаются 2018-2019 годов. На протяжении последних лет эта история существенно мешала продвигаться вперед в переговорах с WADA по вопросам восстановления статуса РУСАДА. Формализация решения о приостановке 2020 года не имеет никакого влияния на российских спортсменов и весь отечественный спорт. Не меняется ничего и для операционной деятельности РУСАДА, поскольку пробы уже несколько лет направляются в европейские лаборатории для анализа», - приводит слова Соколовой ТАСС.

Добавим, что санкции, наложенные по решению CAS на РУСАДА и российский спорт из-за обнаружения поддельной базы данных Московской антидопинговой лаборатории, истекут 16 декабря следующего года.