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10 октября 14:12
автор: Максим Скороходов

В РУСАДА заявили, что отзыв аккредитации у Московской лаборатории не повлияет на спортсменов

РУСАДА считает, что данное решение WADA поможет восстановить статус российской организации.

Председатель наблюдательного совета РУСАДА Наталья Соколова объяснила, что WADA, отозвав накануне аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории, поставило окончательную точку в расследовании манипуляций c пробами российских спортсменов.

«Данные события касаются 2018-2019 годов. На протяжении последних лет эта история существенно мешала продвигаться вперед в переговорах с WADA по вопросам восстановления статуса РУСАДА. Формализация решения о приостановке 2020 года не имеет никакого влияния на российских спортсменов и весь отечественный спорт. Не меняется ничего и для операционной деятельности РУСАДА, поскольку пробы уже несколько лет направляются в европейские лаборатории для анализа», - приводит слова Соколовой ТАСС.

Добавим, что санкции, наложенные по решению CAS на РУСАДА и российский спорт из-за обнаружения поддельной базы данных Московской антидопинговой лаборатории, истекут 16 декабря следующего года.

источник: ТАСС
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