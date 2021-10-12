Юбилейный Кубок мира по латиноамериканским танцам в Кремле соберет лучшие пары мира

Организатор праздника – заслуженный деятель искусств России, почетный вице-президент WDC (Всемирного танцевального совета), президент Российского танцевального союза Станислав Попов. Генеральный партнер – «Газпромбанк» (АО). Информационный партнер – «Советский Спорт».

Юбилейное событие будет масштабным танцевальным форумом. Ведь помимо основного турнира в тот же вечер свои Кубки Кремля разыграют исполнители латины, выступающие в категории любителей, представители интереснейшего танцевального направления American Smooth юниоры и профессионалы, увлекательное зрелище подарят участники турнира Pro-Am по европейским танцам.

Несмотря на то, что границы остаются закрытыми, организаторы приглашают лучшие зарубежные дуэты и делают все возможное, чтобы танцоры своевременно оформили визы, преодолели все барьеры на пути к знаменитому паркету и порадовали зрителей красочной борьбой за юбилейный трофей, вписав свои имена в историю знакового турнира. Во всех соревнованиях примут участие более ста пар из России, Италии, США, Канады, Австралии, Великобритании, Украины и других стран. Все спортсмены с нетерпением ждут этого юбилейного Кубка, так как соскучились по турнирной практике: танцевальный спорт только начал восстанавливаться после пандемийных ограничений.

Трехкратные чемпионы Европы, бронзовые призеры чемпионата мира, серебряные призеры Блэкпулского фестиваля 2021 Дорин Фрикатану и Марина Сергеева (Великобритания): «Локдаун был неожиданным и, безусловно, незапланированным. Ведь мы, танцоры, находимся в бешеном ритме, в постоянном календаре турниров, поездок и тренировок. Наша жизнь выстроена годами, давно привычна и даже необходима. И тут мы все попали в условия, когда нужно было, в первую очередь, реорганизовать себя наилучшим образом. Мы приняли решение: несмотря ни на какие ограничения… держимся вместе, идем рука об руку до конца и продолжаем свою работу. Последним нашим выступлением в Кремле был официальный Чемпионат Европы WDC 2019 года, который мы выиграли! Мы очень скучаем по кремлевскому залу и паркету. Здесь всегда особенная атмосфера и всегда очень яркая публика. Мы с нетерпением ждем Кубка мира, великолепного праздника музыки и танца, возможности снова выступать на главной российской площадке!»

Станислав Попов: «Турнир Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов богат своей историей и традициями, значим для танцоров всего мирового сообщества. И мы очень рады сделать этот праздник ярким и запоминающимся как для участников, так и для каждого зрителя этой осенью! Я желаю дальнейшего успеха Кубку мира, всей нашей высокопрофессиональной команде, а поклонникам бального танца – волнующих встреч с лучшими парами мира, которые дарят нам радость жизни, красоту и гармонию чувств!»