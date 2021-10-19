Станислав Попов: Кубок мира – важная часть моей жизни!

Мы заметили, что латиноамериканские танцы пользуются большим интересом публики и обратили внимание на то, что среди наших постоянных гостей появились люди, которым хотелось бы наблюдать за соревнованиями из VIP-зоны. И тогда мы обратили свой взор на Кремлевский дворец. И уже на следующий год мы организовали там первый турнир только по латиноамериканским танцам с большим количеством гостей, которые сидели за VIP-столами.

Станислав Попов: У людей всегда самое яркое впечатления бывает от какого-то важного, существенного опыта, который случается в их жизни, который дает им возможность перейти в другое качество. У меня эти впечатления связаны с переходом на новый более высокий уровень танцевальных событий, которые мы организовываем. РТС занимается этим уже более 20 лет. Сначала это были небольшие клубные турниры, позже общегородские, затем турниры в Звездном городке. Я с удовольствием и благодарностью вспоминаю 1981 год, когда мы впервые провели там «Звездный вальс», посвященный 20-летию полета Юрия Алексеевича Гагарина. И затем еще в течение нескольких лет проводили там танцевальные форумы. В 1988 году мы вышли на новый уровень - стали проводить международные турниры. В 1991 году организовали командную встречу танцоров США и Советского союза. Ну и, конечно, в такой череде танцевальных событий от турнира к турниру мы приобретали все больше мастерства и умения. И однажды я понял, что пора уже замахнуться на Кубок мира и получили на это разрешение. Всемирный танцевальный совет дал нам название World Challenge Cup, то есть Кубок мирового вызова. Но мы называли его Кубок мира. Соревнования проходили в Лужниках. Это было грандиозное событие, девять тысяч зрителей. Для нас это был первый турнир такого уровня, не только потому что это были Лужники, но еще и потому что он проходил два дня - по латиноамериканской и по европейской программе. В соревнованиях по стандарту у нас танцевали три пары финалистов чемпионата мира, а в латиноамериканской программе был абсолютно звездный состав во главе с Донни Бернсом и Гейнор Фейвезэр. Так же Алан Торнсберг, Пол Киллик и Ханс Галке. Пять пар финалистов чемпионата мира. Это было потрясающе. В первый день Донни Бернс и Гейнор Фейвезэр делали показательные выступления по европейской программе. А во второй день они уже соревновались и заняли первое место на Кубке мира. Это был 1995 год. Совершенно удивительное и замечательное время, потому что тогда мы поверили в себя, и это были совершенно потрясающие эмоции. Восхождение на какую-то абсолютно новую танцевальную вершину.

World Latin Cup, Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов, – известен и знаменателен для всего мирового спортивного сообщества. Среди многих турниров по бальным танцам его выделяют за место проведения, а это только кремлевский паркет; за высокопрофессиональную организацию, когда участник и зритель чувствуют себя дорогими гостями; всегда за звездный состав, а это и возможность для дуэтов «помериться» танцем среди сильных, и для зрителей увидеть чемпионов и финалистов мира и Европы на одном турнире. С 1995 года создателем и организатором Кубка мира выступает президент Российского танцевального союза (РТС), почетный вице-президент Всемирного танцевального совета (WDC), заслуженный деятель искусств России Станислав Попов , и 30 октября турнир отметит свой двадцатипятилетний Юбилей в Государственном Кремлевском Дворце! О значимости Кубка мира в жизни Станислава Попова и о самом Юбилее в интервью для «Советский спорт»:

Конечно, тот турнир сегодня выглядит достаточно наивным по сравнению с событиями, которые мы сейчас проводим. Теперь у нас два оркестра и великолепное оформление зала. А тогда участники танцевали под фонограммы. А на сцене был закрытый занавес, стояли две большие симпатичные тумбы с цветочными композициями и больше практически ничего. Зато энтузиазм огромный и зрители в восторге! Таким был наш второй турнир. Но по-прежнему первый, который состоялся в Лужниках, оставался самым значимым и ярким для нас. И мы называем его рождением Кубка мира, который на следующий год уже переместился в свой новый дом - в Кремль. И уже в 1996 году там был первый турнир по латиноамериканским танцам - Кубок мира.

- За всю историю World Latin Cup многие мировые выдающиеся танцоры становились его обладателями, но по правилам оставить в вечное владение Кубок себе могут только те, кто трижды смог его выиграть, кому это удалось и кого особенно Вы можете выделить?

Станислав Попов: За всю историю проведения Кубков мира таких дуэтов было три. Это Юкка Хаапалайнен и Сирпа Суутари. Они были в течение многих лет серебряными призерами чемпионатов мира, когда на первом месте был Донни Бернс. Также трижды выигрывали Кубок мира Брайан Уотсон и Кармен. Они тоже в течение 9 лет становились вице-чемпионами мира, размещаясь в турнирной таблице сразу за великими Донни Бернсом и Гейнор Фейвезэр. И третьей парой танцоров, трижды завоевавших Кубок мира были Михал Малитовски и Джоанна Люнис. Каждый из этих дуэтов уникален и самобытен, каждый сформировал свой стиль. Было огромным удовольствием и для нас, и для зрителей наблюдать за выступлениями и наслаждаться мастерством этих пар. Я думаю, что очень сложно кого-то из них выделить особенно, потому что каждый был хорош по-своему. Сирпа Суутари и Юкка Хаапалайнен были очень артистичны на паркете, их танец драматичен. Это было потрясающее партнерство. Кармен танцевала ранее на Кубке мира и с другим партнером, с Аланом Торнсбергом. И они были призерами Кубка мира. Но лучше всего Кармен раскрылась именно в дуэте с Брайаном Уотсоном. Это уникальный танцор, обладающий потрясающим чувством ритма, великолепно владеющий своим телом. Вместе с физически сильной спортивной, но в то же время очень элегантной Кармен они составили потрясающую пару, которая доставляла радость в течение многих лет поклонникам танцевального спорта. Михал Малитовски и Джоанна Люнис - великолепная пара, которая создала свой абсолютно неповторимый стиль - удивительная оригинальная хореография, потрясающий ритм, до сих пор мы вспоминаем их восхитительные номера.

Фото: Аркадий Чигинов

- 30 октября - значимый день! Юбилей! Можете поделиться, что запланировано в программе вечера, чем будете радовать зрителей, кто будет приглашен для показательных выступлений, какие сюрпризы готовите?

Станислав Попов:

- О сюрпризах программы говорить не буду, иначе это будут уже не сюрпризы, но они точно ожидают наших гостей ведь турнир юбилейный! Я думаю, что сюрприз - это уже само проведение Кубка мира в той сложной ситуации, которая сегодня у нас в мире и в России. Тем не менее мы проводим этот танцевальный форум. И это само по себе уже яркое событие. Одним из них, конечно, будет традиционное показательное выступление Виктора да Силвы и Ханны Картунен – номер в стиле Exhibition… О программе вечера я, безусловно, расскажу. Кроме основного турнира Кубка мира, нас ждет еще 4 турнира – Кубки Кремля: европейская программа Про-Эм (профессионал выступает с непрофессиональным танцором), латиноамериканская любители и красивейший смус (American Smooth) для профессионалов и юниоров. Кстати, кремлевский паркет впервые примет столь юных спортсменов, и это будет радостным событием, как для организаторов, так и для самих участников. Это стало возможным благодаря компании SRDS, с которой мы плотно сотрудничаем, ее основателям и руководителям Ольге Краснянской и Эльдару Джафарову. Что касается Кубка мира: более сорока титулованных профессиональных пар выйдут на паркет! Прежде всего это пара номер один в мировом рейтинге - Троелс Багер и Ина Желязкова (США). Они никогда не танцевали на Кубке мира и очень хотят выступить в Кремле. Троелс и Ина много слышали о нашем турнире, видели записи и вот, наконец, смогут приехать к нам. Также это Дорин Фрикатану и Марина Сергеева (Великобритания) - уже трехкратные чемпионы Европы. Очень приятно, что к нам приедет уже в качестве профессионального танцевального дуэта Фердинандо Ианнаконе и Юлия Мусихина. В 2019 году они выиграли любительский турнир на Кубке Кремля и теперь они уже приезжают в качестве профессионалов. И, безусловно, нельзя не сказать о великолепных дуэтах наших танцоров, представляющих Россию: Владимире Литвинове и Ольге Николаевой, вице-чемпионов России 2021, полуфиналистов Блэкпула 2021; Андрее Стребиж и Анастасии Сулима, финалистов чемпионата России 2021, бронзовых призеров турнира RS в Блэкпуле, полуфиналистов основного турнира Блэкпула 2021, призерах и финалистах чемпионата РТС Андрее и Анастасии Киселевых, Николае Патрушеве и Екатерине Бралюк, Кирилле Воронине и Татьяне Косенко, финалистов турнира RS на Блэкпуле 2021 Святославе Герасимове и Анастасии Захарчук.

Фото: Юрий Коныжев

Я хочу пожелать участникам прежде всего красивых танцев, хорошего настроения и радости от того, что они у нас в Кремле, особенно тем, кто у нас еще не был. А зрителям, безусловно, насладиться великолепием праздничного вечера!

Генеральный партнер – «Газпромбанк» (АО), информационный партнер – «Советский спорт».