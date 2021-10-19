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19 октября 16:18

Россияне выиграли шесть медалей на первенстве Европы по игре го

Завершилось первенство Европы по го, которое прошло, как это уже стало принято в последнее время, в режиме онлайн.

В турнире приняли участие сто тридцать лучших спортсменов Старого Света в возрасте от 7 до 20 лет. Игры в нескольких часовых поясах - от Лондона до Магадана, связь, иногда дающая сбои, телекамеры, показывающие нервные лица родителей, - все это накаляло эмоции до предела. Благодаря поддержке московской и российской федераций го приложивших свои усилия для организации этих матчей, отечественные спортсмены практически не потеряли в прежнем формате, они играли из одного помещения и сумели получить от участия в первенстве максимум удовольствия.

Особым подаркам для всех стало присутствие на соревнованиях настоящего мастера древней игры, чемпионки России и Европы, а на этот раз представителя штаба организаторов, исполнительного директора Европейской федерации го Натальи Ковалевой:

«То, что ребята были вместе, создавало ощущение команды и позволяло осознать, что, несмотря на личные соревнования, наши мальчишки и девчонки представляют страну, в которой го культивируется на самом высоком уровне. Все три дня были переполнены эмоциями, по воле жеребьевки, россияне играли не только онлайн, но и за «живой» доской между собой», - отметила прославленная спортсменка.

Детские турниры никогда не обходятся без сюрпризов, к счастью для наших все ребята сумели собраться - результат 6 из 9 возможных медалей, говорит за себя.

В категории до 12 лет россияне заняли весь пьедестал: Вячеслав Шпаковский взял золото, Руслан Тарасов — серебро, Артур Гимадиев — бронзу. Стоит заметить, что в этой группе нам удалось забрать первые семь (!) мест, с самого старта отстранив от борьбы за победу представителей других стран.

Среди игроков до 16 лет у Россия две награды: Александр Муромцев добыл золото, Егор Лавров — серебро. Каждый из них неудачно стартовал, но потом отметился беспроигрышной серией. 4-е и 6-е места заняли только что перешедшие из более младшей возрастной категории 12-летние Алексей Игонин и Аскар Хусаинов соответственно.

Единственную медаль (бронзовую) в самой возрастной группе до 20 лет получил Савва Мезин, который значился лишь 7-м по рейтингу в стартовом списке участников.

источник: «Советский спорт»
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