Виктория Лопырева: Россия готова принимать спортивные мероприятия самого высокого уровня

Традиционно главной темой выставочных павильонов становятся технологии, но без спортивной повестки на Экспо не обошлось.

Посол ФИФА Виктория Лопырева организовала “Russia fest” в рамках официальной культурной программы российского павильона.

Гостями гала-ужина фестиваля в частности стали генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, знаменитый футболист, чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Юрий Джоркаефф и 11-кратная чемпионка мира. Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина.

«Санкции WADA сильно отразились на имидже наших спортсменов, да и нашей страны в целом. Я очень хочу сейчас показать миру открытую, дружелюбную Россию. Страну, которая готова принимать события самого высокого уровня, в том числе, конечно, и спортивные» - заявила Виктория Лопырева.