В Москве пройдет онлайн-форум боевых искусств «Путь чемпиона»

Главной целью форума является популяризация боевых искусств среди молодежи. Первый заместитель Руководителя администрации президента Российской Федерации и сопредседатель «Российского союза боевых искусств» Сергей Кириенко отмечает: «Боевые искусства — это всегда передача опыта и знаний, это наставничество, о котором участники форума будут много говорить. Каждый из вас и организаторов, и участников, и экспертов форума — продолжает сегодня нечто более крупное и великое: наше общее дело развития боевых искусств в России».

Форум «Путь чемпиона» — это уникальная мотивационная площадка для обмена опытом между начинающими спортсменами, специалистами и чемпионами по различным видам боевых искусств.

«Вовлечение россиян в систематические занятия физической культурой и спортом - приоритетная задача государства, а боевые искусства являются одним из наиболее массовых спортивных направлений в нашей стране. Форум объединяет известных российских и зарубежных мастеров и экспертов боевых искусств, которые делятся бесценным опытом с участниками мероприятия», — отмечает Олег Матыцин, министр спорта РФ.

Гостями форума станут известные российские спортсмены-единоборцы, а также спортивные функционеры, которые поделятся с широкой аудиторией историей своего успеха: Михаил Мамиашвили, советский борец греко-римского стиля, Олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР и России, президент Федерации спортивной борьбы России; Артем Назаретян, Чемпион мира, победитель Кубка мира, чемпион Европы; Егор Власов, мастер спорта по сумо, чемпион кубка Европы, Дарья Тарасова, заслуженный мастер спорта, победитель Олимпийского турнира по ушу, многократная чемпионка мира и Европы и многие другие.