Журова - о локдауне в Москве: Только вакцина поможет изменить ситуацию

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на указ мэра Москвы Сергея Собянина о введении ограничений на проведение спортивных мероприятий с 28 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом в столице.

«Когда у меня вокруг меня умирают близкие люди - я не знаю, что правильно и неправильно. Все это очень близко подходит. В моем понимании - только вакцина поможет изменить ситуацию. Кто-то считает по-другому, но я не могу их заставить думать иначе», - приводит слова Журовой «СЭ».

Напомним, что ранее Собянин объявил дни с 28 октября по 7 ноября в столице нерабочими днями и сказал, что в этот период следует приостановить работу всех предприятий и организаций города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих работу городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторые другие, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом Президента Российской Федерации.