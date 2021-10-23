Все спортивные мероприятия в Подмосковье с 28 октября по 7 ноября будут проходить без зрителей

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией губернатором Московской области принято решение о введении дополнительных ограничений на территории Московской области. Об этом в сообщил Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

«В частности, в сфере физкультуры и спорта в период с 28 октября по 07 ноября приостанавливается: работа физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и бассейнов; проведение массовых физкультурных, спортивных мероприятий. Исключения составят всероссийские и областные соревнования по согласованию с Роспотребнадзором. Они будут проводиться без присутствия зрителей, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм (в том числе при организации мероприятий будут разведены потоки спортсменов и обеспечивающего персонала)», - Абаренов в своем инстаграм.