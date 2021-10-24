РУСАДА объявило конкурс на должность гендирктора

РУСАДА завтра откроет конкурс на должность генерального директора.

«Важно, чтобы кандидат на позицию генерального директора не был связан с профессиональным спортом во избежание конфликта интересов, чтобы беспристрастно применять Всемирный Антидопинговый Кодекс, проводить в жизнь его ценности, быть независимым от многих факторов предыдущего социального взаимодействия» - цитирует «МК-Спорт» пресс-службу Ассоциации юристов России (АЮР), которая также являет учредителем антидопинговой организации.

Напомним, что предыдущий гендиректор РУСАДА Юрий Ганус был уволен в августе прошлого года за финансовые махинации, сейчас его обязанности исполняет Михаил Буханов.

Добавим, что в настоящий момент РУСАДА лишено статуса соответствия антидопинговому кодексу WADA из-за выявленный манипуляций в московской лаборатории.