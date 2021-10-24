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24 октября 15:14
автор: Максим Скороходов

РУСАДА объявило конкурс на должность гендирктора

Результаты будут известны через шесть недель.

РУСАДА завтра откроет конкурс на должность генерального директора.

«Важно, чтобы кандидат на позицию генерального директора не был связан с профессиональным спортом во избежание конфликта интересов, чтобы беспристрастно применять Всемирный Антидопинговый Кодекс, проводить в жизнь его ценности, быть независимым от многих факторов предыдущего социального взаимодействия» - цитирует «МК-Спорт» пресс-службу Ассоциации юристов России (АЮР), которая также являет учредителем антидопинговой организации.

Напомним, что предыдущий гендиректор РУСАДА Юрий Ганус был уволен в августе прошлого года за финансовые махинации, сейчас его обязанности исполняет Михаил Буханов.

Добавим, что в настоящий момент РУСАДА лишено статуса соответствия антидопинговому кодексу WADA из-за выявленный манипуляций в московской лаборатории.

источник: МК-Спорт
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