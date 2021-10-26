Министр спорта РФ обсудил с президентом WADA вопрос восстановления РУСАДА

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин обсудил на конвенции ЮНЕСКО с главой WADA Витольдом Банькой вопрос восстановления статуса РУСАДА, сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Напомним, что РУСАДА объявили несоответствующем кодексу WADA из-за обнаружения манипуляций с базой данных в Московской антидопинговой лаборатории.

По решению CAS российские спортсмены будут подвергнуты санкциям в виде лишения флага и гимна на чемпионатах мира и Олимпиадах до 16 декабря 2022 года.