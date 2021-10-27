Глава антидопингового агентства Украины подал в отставку после публикации расследования WADA

Национальное антидопинговое агентство Украины объявило об изменении в руководстве организации после того, как были опубликовано расследование WADA, в результате которого были выявлены серьезные нарушения.

«Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦУ) нарушила международный стандарт тестирования. Поэтому уже сегодня директор НАДЦУ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку», - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Добавим, что расследование под названием «Операция Геркулес» выявило, что НАДЦУ заранее предупреждало спортсменов о проверке, а также принимало участие в подмене проб, взятых в период соревнований, на анализы, проведенные во внесоревновательный период.