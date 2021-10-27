Николай Яременко и «Советский спорт» вошли в число номинантов Национальной спортивной премии 2021г

Голосование проводится на официальном сайте Национальной спортивной премии https://sport-premia.ru в соответствующем разделе до 23:59 (Мск) 2 ноября. Результаты будут опубликованы на сайте 3 ноября. Министерство спорта Российской Федерации приглашает всех желающих принять участие в голосовании.
Национальная спортивная премия – одна из главных наград в области спорта в России, которая в этом году будет вручаться в 12-й раз. Званием лауреата и премией в 1 миллион рублей отмечаются спортсмены, тренеры, спортивные организации, представители СМИ, а также регионы России и спортивные объекты, благодаря которым спорт в стране становится всё более популярным.
На первом этапе были проведены всероссийские конкурсы, по итогам которых объявлены шесть кандидатов в каждой категории. По итогам народного онлайн-голосования из шести претендентов будет определена тройка номинантов, набравших наибольшее количество голосов. Из них Экспертный совет выберет лауреатов Национальной спортивной премии. В состав Экспертного совета входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры.
В 2021 году Национальная спортивная премия проводится в 11 номинациях в 18 категориях:
- «Гордость России» в категориях «Спортсмен года», «Спортсменка года» и «Тренер года»;
- «Надежда России» в категориях «Лучшая спортивная школа» и «Лучшая организация адаптивного спорта»;
- «За служение спорту» (за вклад в развитие физической культуры и спорта);
- «Спортивная солидарность» (за укрепление международных спортивных отношений);
- «Регион России (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации»;
- «Эпоха в спорте» (за многие годы работы на благо развития спорта в стране);
- «Преодоление» (за вклад в развитие адаптивного спорта) в категориях «Лучший спортсмен», «Лучшая спортсменка» и «Лучший тренер»;
- «Спортивный парнас» (за вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни) в категориях «Лучший журналист» и «Лучшая спортивная печатная и медиапродукция года»;
- «Спортивный объект России: лучший объект спорта»;
- «Спорт для всех» в категориях «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности» и «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы»;
- «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
В числе номинантов премии – олимпийские чемпионы Игр в Токио Светлана Ромашина (синхронное плавание), София Позднякова (фехтование), Евгений Рылов (плавание), Альберт Батыргазиев (бокс), Максим Храмцов (тхэквондо), паралимпийские чемпионы Токио Роман Жданов, Андрей Калина, Валерия Шабалина (все – плавание), Александр Кузюков (фехтование), Михаил Асташов (велоспорт), гроссмейстеры Александра Костенюк и Ян Непомнящий, заслуженные тренеры России Ирина Винер-Усманова (художественная гимнастика), Нина Мозер (фигурное катание), Геннадий Габрилян (легкая атлетика), Дмитрий Глотов (фехтование), выдающиеся спортсмены Елена Вяльбе, Владимир Сальников, Сергей Тетюхин и многие другие.
Лауреаты Национальной спортивной премии будут названы на торжественной церемонии, которая состоится 8 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Главный редактор Николай Яременко выдвинут в номинации «Журналист года», а издание «Советский спорт» - в номинации «Спортивная печатная и медиапродукция года». Поддержать нас своим голосом вы можете по адресу: https://sport-premia.ru/vote3.php
Официальный сайт Национальной спортивной премии – https://sport-premia.ru.