Николай Яременко и «Советский спорт» вошли в число номинантов Национальной спортивной премии 2021г

Голосование проводится на официальном сайте Национальной спортивной премии https://sport-premia.ru в соответствующем разделе до 23:59 (Мск) 2 ноября. Результаты будут опубликованы на сайте 3 ноября. Министерство спорта Российской Федерации приглашает всех желающих принять участие в голосовании.

Национальная спортивная премия – одна из главных наград в области спорта в России, которая в этом году будет вручаться в 12-й раз. Званием лауреата и премией в 1 миллион рублей отмечаются спортсмены, тренеры, спортивные организации, представители СМИ, а также регионы России и спортивные объекты, благодаря которым спорт в стране становится всё более популярным.

На первом этапе были проведены всероссийские конкурсы, по итогам которых объявлены шесть кандидатов в каждой категории. По итогам народного онлайн-голосования из шести претендентов будет определена тройка номинантов, набравших наибольшее количество голосов. Из них Экспертный совет выберет лауреатов Национальной спортивной премии. В состав Экспертного совета входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры.

В 2021 году Национальная спортивная премия проводится в 11 номинациях в 18 категориях:

- «Гордость России» в категориях «Спортсмен года», «Спортсменка года» и «Тренер года»;