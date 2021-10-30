Умер известный диктор Игорь Кириллов

На 90-м году жизни скончался известный диктор и журналист Игорь Кириллов.

«Игорь Кириллов скончался. Это, к сожалению, так, пожилые люди уходят. Он не болел никакой короной, только вчера обсуждал условия участия в съемках программы «Секрет на миллион» у Леры Кудрявцевой», - приводит слова помощника Кириллова РБК.

Кириллов был ведущим программ «Последние известия», «Новости» и «Голубой огонек», а также на протяжении около 20 лет был диктором программы «Время». В апреле 1961-го Кириллов сообщил о полете Юрия Гагарина в космос. С 1965 до конца 1980-х годов он был комментатором Парада Победы на Красной площади.