«Советский спорт» вошел в число финалистов Национальной спортивной премии

В крупнейшем в истории премии голосовании приняли участие 108 номинантов, за которых свои голоса отдали сотни тысяч пользователей, посетивших сайт и сделавших свой выбор. «Советский спорт» вошел в число лучших, за что мы признательны своей аудитории.

Теперь профессиональный экспертный совет выберет из трех финалистов – «Советский спорт», Sport24 и Tverisport.

В состав экспертного совета входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры России.

Победители будут названы на торжественной церемонии, которая состоится 8 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.