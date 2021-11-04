Джордан возглавляет рейтинг самых богатых спортсменов в истории, Роналду - пятый

Американский баскетболист Майкл Джордан возглавил список самых богатых спортсменов в истории, который сформировало издание Sportrico.
Экс-защитник «Чикаго» заработал за карьеру около 2,6 миллиардов долларов. Второе место у гольфиста Тайгера Вудса. По оценкам экспертов в совокупности на его счет поступило 2,1 млрд. Самым богатым из футболистов стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Заработок португальца - 1,24 миллиарда.
1. Майкл Джордан (баскетбол) – $ 2,62 млрд
2. Тайгер Вудс (гольф) – $ 2,1 млрд
3. Арнольд Палмер (гольф) – $ 1,5 млрд