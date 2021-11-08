Червиченко назвал систему Fan ID идиотизмом

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко скептически относится к введению системы Fan ID для спортивных мероприятий.

11 ноября данный законопроект пройдет первое чтение в Госдуме.

«Пока не очень понимаю, что это за субстанция и насколько она необходима для посещения матчей. Выходит, без Fan ID я не смогу сходить на игру? Тогда это очередной идиотизм. Штампуют абсолютно непродуманные указы и решения, которые в своем основании имеют много непроработанных моментов. Я, например, хожу на стадион один раз в несколько месяцев. Мне нужно заниматься оформлением этих бумажек, получать какие-то коды? Лучше я просто останусь дома», - приводит слова Червиченко RT.

Напомним, что данная система уже использовалась в России во время домашнего чемпионата мира по футболу. Для посещения матчей зрители должны были не только приобрести билет, но и оформить паспорт болельщика.

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