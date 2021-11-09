Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило, что по разрабатываемому закону паспорт болельщика можно будет оформить через портал «Госуслуги».

«Паспорт болельщика будет оформляться через портал госуслуг. Для этого Минцифры России предлагает включить систему идентификации болельщиков в инфраструктуру электронного правительства, куда уже входят портал госуслуг и Единая система идентификации и аутентификации», - говорится в документе, размещенном на портале проектов нормативно-правовых актов.

Напомним, что система Fan ID уже использовалась в России во время домашнего чемпионата мира по футболу. Для посещения матчей зрители должны были не только приобрести билет, но и оформить паспорт болельщика.