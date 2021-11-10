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В Москве пройдет круглый стол Отраслевой комиссии по развитию спортиндустрии Ассоциации менеджеров

Мероприятие пройдет 11 ноября
10 ноября 2021 12:39
автор: Анастасия Ключникова

11 ноября 2021 года состоится круглый стол Отраслевой комиссии по развитию спортивной индустрии Ассоциации менеджеров на тему: «Эндаумент-фонды как эффективный способ поддержки спорта, образования и культуры: российский опыт».

Сбор гостей и подключение: 15:00

Формат мероприятия: онлайн

Регистрация обязательна

Эндаумент-фонды в нашей стране относительно новый инструмент поддержки и только набирает обороты. При этом, как показывает многолетний опыт зарубежных организаций, они значимы и в части формирования культуры, общественной позиции, и в финансовом аспекте.

Вопросы к обсуждению:

Цели, задачи и перспективы создания эндаумента: экономический вопрос или что-то больше?

Эндаумент-фонд, как эффективный источник финансключирования: инструменты и механизмы в современной реальности;

Государство, бизнес и НКО: возможности партнерства;

Успешные примеры создания эндаумента в России: что, кроме искусства и образования?

Модератор:

Вадим КОВАЛЁВ, член Комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности ОПРФ, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров.

Председатель комиссии:

Виктория ЛОПЫРЁВА, посол FIFA, преподаватель программы «Международный спортивный менеджмент и маркетинг», НИУ ВШЭ.

В дискуссии примут участие:

- Сергей ГРИШУНИН, управляющий директор ООО «Национальное рейтинговое агентство», старший преподаватель НИУ ВШЭ, к.э.н.;

- Елена ИВАНИЦКАЯ, заместитель директора Департамента стратегического развития и инноваций, Министерство экономического развития Российской Федерации;

- Александр КОВАЛЫШКО, заместитель Генерального директора по финансам и стратегии, ФК «Динамо»;

- Дарья МИЛОСЛАВСКАЯ, председатель, Совет Ассоциации «Юристы за гражданское общество»;

- Оксана ОРАЧЕВА, генеральный директор, Благотворительный фонд Владимира Потанина;

- Александр СВИСТУНОВ, директор, эндаумент-фонд «Динамо»;

- Николай ЯРЕМЕНКО, главный редактор, «Советский Спорт»;

- представители МФТИ и другие.

Генеральный партнер комиссии: АНО «Московский спорт»

Генеральный информационный партнер: «Советский спорт»

Информационный партнер: «Плеймейкер»

источник: «Советский спорт»
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