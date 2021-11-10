В Москве пройдет круглый стол Отраслевой комиссии по развитию спортиндустрии Ассоциации менеджеров

11 ноября 2021 года состоится круглый стол Отраслевой комиссии по развитию спортивной индустрии Ассоциации менеджеров на тему: «Эндаумент-фонды как эффективный способ поддержки спорта, образования и культуры: российский опыт».
Сбор гостей и подключение: 15:00
Формат мероприятия: онлайн
Регистрация обязательна
Эндаумент-фонды в нашей стране относительно новый инструмент поддержки и только набирает обороты. При этом, как показывает многолетний опыт зарубежных организаций, они значимы и в части формирования культуры, общественной позиции, и в финансовом аспекте.
Вопросы к обсуждению:
• Цели, задачи и перспективы создания эндаумента: экономический вопрос или что-то больше?
• Эндаумент-фонд, как эффективный источник финансключирования: инструменты и механизмы в современной реальности;
• Государство, бизнес и НКО: возможности партнерства;
• Успешные примеры создания эндаумента в России: что, кроме искусства и образования?
Модератор:
Вадим КОВАЛЁВ, член Комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности ОПРФ, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров.
Председатель комиссии:
Виктория ЛОПЫРЁВА, посол FIFA, преподаватель программы «Международный спортивный менеджмент и маркетинг», НИУ ВШЭ.
В дискуссии примут участие:
- Сергей ГРИШУНИН, управляющий директор ООО «Национальное рейтинговое агентство», старший преподаватель НИУ ВШЭ, к.э.н.;
- Елена ИВАНИЦКАЯ, заместитель директора Департамента стратегического развития и инноваций, Министерство экономического развития Российской Федерации;
- Александр КОВАЛЫШКО, заместитель Генерального директора по финансам и стратегии, ФК «Динамо»;
- Дарья МИЛОСЛАВСКАЯ, председатель, Совет Ассоциации «Юристы за гражданское общество»;
- Оксана ОРАЧЕВА, генеральный директор, Благотворительный фонд Владимира Потанина;
- Александр СВИСТУНОВ, директор, эндаумент-фонд «Динамо»;
- Николай ЯРЕМЕНКО, главный редактор, «Советский Спорт»;
- представители МФТИ и другие.
Генеральный партнер комиссии: АНО «Московский спорт»
Генеральный информационный партнер: «Советский спорт»
Информационный партнер: «Плеймейкер»