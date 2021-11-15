Губерниев отреагировал на призыв польского политика отстранить Россию и Белоруссию от соревнований

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова вице-премьера Польши Петра Глиньского, который призвал исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за кризиса с мигрантами.

«Во-первых, это происходит на территории Белоруссии. А во-вторых, мне, например, ужасно жаль ту несчастную польскую женщину, которая умерла из-за патологии беременности, потому что поляки приняли бесчеловечный закон о запрете абортов. Можно Польшу в ответ на это лишить международных преференций», - приводит слова Губерниева Sport24.

Напомним, что обострение белорусско-польского миграционного кризиса началось 8 ноября, когда более двух тысяч мигрантов с Ближнего Востока (это лишь часть оказавшихся в Белоруссии мигрантов), попытались взять границу штурмом. В СМИ сообщали, что беженцы оказались у границы благодаря созданию белорусской стороной заранее подготовленного коридора вдоль линии пограничного заграждения. Нескольким десяткам мигрантов удалось прорваться через пограничный переход «Брузги». Оставшиеся разбили лагерь в нейтральной полосе, поставили там палатки и жгут костры, чтобы согреться.