Журова - о призывах Польши отстранить Россию из-за ситуации с мигрантами: Убирают сильного соперника

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на слова вице-премьера Польши Петра Глиньского, который призвал исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за кризиса с мигрантами.

«Какое отношение к этому имеют российские спортсмены? Такие призывы говорят только о том, что нас просто не хотят допускать к соревнованиям. Ребята здесь при чем? На тебе ставят клеймо только из-за того, что ты родился на территории определенной страны, и просто убирают сильного соперника. Других мыслей нет», - приводит слова Журовой Sport24.

Напомним, что обострение белорусско-польского миграционного кризиса началось 8 ноября, когда более двух тысяч мигрантов с Ближнего Востока (это лишь часть оказавшихся в Белоруссии мигрантов), попытались взять границу штурмом. В СМИ сообщали, что беженцы оказались у границы благодаря созданию белорусской стороной заранее подготовленного коридора вдоль линии пограничного заграждения. Нескольким десяткам мигрантов удалось прорваться через пограничный переход «Брузги». Оставшиеся разбили лагерь в нейтральной полосе, поставили там палатки и жгут костры, чтобы согреться.