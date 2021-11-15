В Москве пройдет Кубок России по армрестлингу

PAL RUSSIA CUP - пятый международный турнир по армрестлингу в России под эгидой PAL и ВФА. На турнире выступят сильнейшие армрестлеры лиги в различных весовых категориях, включая абсолютную весовую категорию, а также зрители увидят рейтинговые армфайты спортсменов мирового уровня TOP 8. Турнир пройдет в самом топовом ночном клубе Москвы «GIPSY».

Турнир задуман таким способом, чтобы каждый год определять лучшего профессионального армрестлера в мире.

Главным огненным поединком вечера, который зрители запомнят надолго, будет противостояние между участниками ТОП 8, многократным Чемпионом Мира и Италии Эрмесом Гаспарини (Италия) и многократным Чемпионом Польши, Чемпионом Кубка Мира среди профессионалов Алексом Курдеча (Польша).

Зрители увидят также не менее интересные и захватывающие армфайты в которых сойдутся: Вячеслав Шарагович (многократный Чемпион Мира и Европы, Республика Беларусь) и Заурбек Ходов (Чемпион России, многократный абсолютный Чемпион профессиональный турниров PAL RUSSIA, Россия).

Трансляция поединков будет осуществляться в Интернете и на десяти экранах площадки Кубка.

Начало предварительных поединков в 10:00. Торжественное открытие Кубка России по армрестлингу в 15:00.