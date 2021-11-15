Александр Тихонов: Вице-премьеру Польши надо провериться у психиатра

Четырехкратный олимпийский по биатлону Александр Тихонов отреагировал на слова вице-премьера Польши Петра Глиньского, который призвал исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за кризиса с мигрантами.

«Ни один умный человек такого бы не сказал. Вице-министру Польши надо провериться у психиатра. Причем здесь миграция и спорт? Думаю, что спортивные успехи России и Белоруссии выше, чем у Польши, поэтому так и бесятся», - приводит слова Тихонова Sport24.

Напомним, что обострение белорусско-польского миграционного кризиса началось 8 ноября, когда более двух тысяч мигрантов с Ближнего Востока (это лишь часть оказавшихся в Белоруссии мигрантов), попытались взять границу штурмом. В СМИ сообщали, что беженцы оказались у границы благодаря созданию белорусской стороной заранее подготовленного коридора вдоль линии пограничного заграждения. Нескольким десяткам мигрантов удалось прорваться через пограничный переход «Брузги». Оставшиеся разбили лагерь в нейтральной полосе, поставили там палатки и жгут костры, чтобы согреться.