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Мишустин уволил замминистра спорта за прогул

Машкова 17 ноября была освобождена от своей должности.
18 ноября 2021 17:19
автор: Максим Скороходов

Премьер-министр Михаил Мишустин уволил заместителя министра спорта Ксению Машкову.

«Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта Российской Федерации», — в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей», - написано в распоряжении Правительства Российской Федерации, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Машкова была отправлена в отставку в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 части 1 статьи 37 ФЗ-79 «О государственной гражданской службе», в котором говорится об увольнении за прогул.

Добавим, что Машкова была замминистром спорта с марта прошлого года.

источник: Официальный интернет-портал правовой информации
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