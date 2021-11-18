Мишустин уволил замминистра спорта за прогул

Премьер-министр Михаил Мишустин уволил заместителя министра спорта Ксению Машкову.

«Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта Российской Федерации», — в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей», - написано в распоряжении Правительства Российской Федерации, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Машкова была отправлена в отставку в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 части 1 статьи 37 ФЗ-79 «О государственной гражданской службе», в котором говорится об увольнении за прогул.

Добавим, что Машкова была замминистром спорта с марта прошлого года.