Матыцин заявил о необходимости создании в России федерации по текболу

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин пообещал президенту Международной федерации текбола Габору Боршаньи создать национальную федерацию по данному виду спорта.

«Необходимо создать организацию в России, этот вопрос мы в ближайшее время обсудим. Думаю, что такая федерация будет создана. Мы заинтересованы в том, чтобы создать российскую команду, чтобы участвовать в международных соревнованиях», - приводит слова Матыцина ТАСС.

Текбол похож на настольный теннис, в котором используется изогнутый стол, а также мяч, напоминающий футбольный. Играть в нем можно любой частью тела помимо рук.

Текбол существует с 2014 года, Боршаньи был одним из его изобретателей.