Госдума 15 декабря продолжит обсуждение законопроекта о Fan ID

Член комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Рима Баталова рассказала, когда продолжится обсуждение законопроекта о введении Fan ID на спортивных соревнованиях.

«На сегодняшний день могу сказать, что до 15 декабря мы ждем поправки к законопроекту. После 15-го, когда все поправки будут у нас на руках, мы уже комитетом будем продолжать рассматривать законопроект», - приводит слова Баталовой ТАСС.

Напомним, что данная система уже использовалась в России во время домашнего чемпионата мира по футболу. Для посещения матчей зрители должны были не только приобрести билет, но и оформить паспорт болельщика.