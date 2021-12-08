Глава комитета по соответствию WADA Вуд подал в отставку

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило об уходе Джеймса Вуда с поста председателя независимого комитета по соответствию (CRC). Вуд, срок полномочий которого истекал в конце 2022 года, подал в отставку по личным причинам.

Добавим, что австралийский функционер возглавил комитет по соответствию в январе 2020 года, сменив на этом посту британца Джонатана Тейлора. Исполняющим обязанности главы комитета по соответствию до окончания срока полномочий Вуда будет канадец Генри Гурджи.

В 2022 году комитет WADA по назначениям предложит заинтересованным сторонам подать заявку на должность главы CRC на следующий трехлетний срок, начиная с января 2023 года.