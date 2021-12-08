Опубликован список самых богатых норвежских спортсменов и тренеров за 2020-й год

Норвежское издание Dagens Naeringsliv подсчитало, сколько заработали норвежские звезды спорта в 2020 году, и определило их общее состояние.
Самые богатые спортсмены Норвегии (без определенного порядка):
Терезе Йохауг (лыжница) — $ 627 тыс. в 2020 году и $ 5,94 млн всего
Марит Бьорген (бывшая лыжница) — $ 297 тыс. и $ 3,85 млн
Петтер Нортуг (бывший лыжник) — $ 121 тыс. и $ 1,43 млн
Йоханнес Клебо (лыжник) — $ 374 тыс. и $ 990 тыс.
Тириль Экхофф (биатлонистка) — $ 473 тыс. и $ 1,1 млн
Йоханнес Бё (биатлонист) — $ 1,54 млн в 2020 году
Уле-Гуннар Сульшер (бывший футболист, ныне тренер) — $ 407 тыс. и $ 12,54 млн
Магнус Карлсен (шахматист) — $ 3,41 млн и $ 5,28 млн