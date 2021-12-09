Бывшего помощника председателя ОКР Кулибабу задержали по подозрению в организации двойного убийства

Полиция задержала бывшего помощника председателя Олимпийского комитета России (ОКР) Владимира Кулибабу, который также занимал пост президента Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга, по подозрению в организации двойного убийства, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов города.

Преступление было совершено 16 августа 1993 года во дворе дома №16 на улице Фрунзе в Санкт-Петербурге, одной из его жертв стал Игорь Савин, известный как криминальный авторитет Кувалда.

Кулибаба и его помощник Анатолий Мотыль будут находится под мерами пресечения до 6 февраля, дата суда не сообщается.

Отметим, что в Кулибабу не первый раз обвиняют в организации убийства. 11 лет назад он был обвиняемым в смерти генерального директора компании «Каскад» Вадима Чечеля. Тогда прокуратуре в суде не удалось доказать вину Кулибабы.