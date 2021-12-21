Совет Федерации 24 декабря рассмотрит закон о введении fan-ID

Совет Федерации рассмотрит закон о введении 24 декабря, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на «РИА Новости».

Напомним, система идентификации болельщиков во время посещения спортивных мероприятий была успешно опробована в России на Кубке Конфедераций в 2017 году и чемпионате мира по футболу в 2018.

Закон предполагает оформление специальных персонифицированных карт для получения права прохода на арену. Получить их можно будет с помощью портала «Госуслуги».

Добавим, что после одобрение закона Советом Федерации, он должен будет пройти процедуру подписания Президентом Российской Федерации.

В случае успешного похождения всех этапов закон о fan-ID вступит в силу с 1 июня 2022 года.