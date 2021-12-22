Спортивные журналисты назвали лучших спортсменов года обладателей «Серебряных ланей - 2021»

В конце года подводятся различные итоги. Спортивные журналисты выбирают десять сильнейших спортсменов, лучших тренера и команду. А год оказался олимпийским, хотя Игры в Токио и были названы Олимпиадой-2020. И неудивительно, что в лучшие попали в основном чемпионы-олимпийцы. Все они по результатам опроса Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) получат традиционные статуэтки «Серебряных ланей».
Все лауреаты в алфавитном порядке:
Бацарашкина Виталина (стрельба)
Калина Андрей (паралимпийский спорт - плавание)
Медведев Даниил (теннис)
Нагорный Никита (спортивная гимнастика)
Позднякова София (фехтование)
Репилов Роман (санный спорт)
Ромашина Светлана (синхронное плавание)
Рублев Андрей (теннис)
Рылов Евгений (плавание)
Храмцов Максим (тхэквондо)
Лучший тренер - Михаил Лихачев (пляжный футбол)
Лучшая команда – сборная России по синхронному плаванию
Торжественная церемония будет проведена вместе с партнером – Олимпийским комитетом России уже в 2022-м году.