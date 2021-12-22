Вратарь сборной России по пляжному футболу хочет развить в стране футволей

Вратарь сборной России по пляжному футболу Денис Пархоменко рассказал, что занимается развитием футволея в нашей стране.

«Мы делаем первые серьёзные шаги по популяризации футволея, поскольку он в стране пока не является официальным видом. Сейчас наша основная задача состоит в том, чтобы зарегистрировать его. Другая заключается в привлечении внимания людей. Есть пляжный волейбол, о котором знают все. Хотим поднять футволей на такой же уровень. В этом плане организация Интерконтинентального кубка в Москве — огромный шаг. К нам приехали европейцы, которые остались в восторге от происходящего», - приводит слова Пархоменко RT.

Добавим, что Интерконтинентальный кубок по футволею прошел в России 11 и 12 декабря.

Выиграли его итальянцы Федерико Якопуччи и Марко Грациани, обыгравшие в финале грека Янниса Тсуориса и испанца Дэниса Перрейру Бланко. Бронзу завоевали немцы Якоб Домке и Нильс Келлер.

Пархоменко в паре с Владиславом Смертином показали лучший результат среди россиян, дойдя до четвертьфинала.