Сестры Аверины и Медведев признаны спортсменами года в России

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, целью которого было определить лучшего спортсмена 2021 года в России.

Таким образом, лидерами оказались гимнастки Дина и Арина Аверины, и теннисист Даниил Медведев, набравшие по 4 процента голосов.

Отмечается, что в опросе принимали участие 1 600 жителей России в возрасте от 18 лет.

Напомним, что 2021 году Дина завоевала серебро на Олимпиаде в Токио и стала 18-кратной чемпионкой мира, что является рекордным показателем. В свою очередь, Арина заняла на Играх-2020 четвертое место.

Медведев победил на Открытом чемпионате США, выиграв впервые в карьере на турнире Большого шлема.