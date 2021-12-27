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Станислав Поздняков: Отмены санкций ВАДА в отношении России ждут многие федерации

По решению CAS, наказание российского спорта за допинговые манипуляции истекает 16 декабря следующего года.
27 декабря 2021 19:34
автор: Максим Скороходов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о санкциях ВАДА в отношении российского спорта.

«Эти санкции не имеют прямого отношения к спортсменам, тренерам. Это спор между ВАДА и РУСАДА, который идет по поводу трактовок данных лабораторий. Уверен, что здравый смысл восторжествует. Отмены санкций ждут многие международные спортивные федерации - уровень, на котором мы проводим мероприятия, ни для кого не секрет. Многие посчитают за честь провести соревнования именно в России. Так что санкции косвенно наложены и на другие спортивные организации», - приводит слова Позднякова ТАСС.

Напомним, что Россию подозревают в сокрытии положительных допинг проб в Московской лаборатории и подделке базы данных. По решению CAS, до 17 декабря 2022 года российские спортсмены должны выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под нейтральным флагом, без использования государственной символики, включая гимн страны.

источник: ТАСС
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