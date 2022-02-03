Обладатели пятой премии Sport Business Awards будут названы 31 марта 2022 года

Sport Business Awards – это профессиональная премия в области спортивного бизнеса и управления, отмечающая лучшие проекты, объекты и персоналии прошедшего года. С момента старта приёма заявок на сайте, более 300 участников и компаний оставили свои заявки в различных номинациях и 50 человек подтвердились в качестве жюри.

Среди экспертов независимого жюри: Владимир Волошин, управляющий партнер Newman Sport, со-основатель HACTIVE, IRONSTAR и ROSA RUN; Сергей Зограбян, директор по развитию Synergy Event Management; Илья Геркус, российский предприниматель и спортивный менеджер; Михаил Арутюнов, заместитель руководителя Департамента спорта города Москвы; Руслан Медведь, CEO Parimatch Russia; Андрей Федун, генеральный директор ООО «Стадион Спартак»; Александр Росляков, директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом Министерства спорта Российской Федерации; Александр Кикнадзе, заместитель Генерального Директора и Юрисконсульт Российской Федерации Хоккея; Максим Кандыбайло, глава управления стратегических проектов Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы и другие.

НОМИНАЦИИ V ПРЕМИИ SPORT BUSINESS AWARDS

Стадион года

Футбольная арена (более 5000 зрителей), принимающая большое количество спортивно-развлекательных мероприятий, улучшающая свои финансовые показатели, отвечающая современным требованиям по комфорту и сервису для зрителей и болельщиков.

Ледовая арена года

Ледовый дворец (более 5000 зрителей), принимающий большое количество спортивно-развлекательных мероприятий, улучшающий свои финансовые показатели, отвечающий современным требованиям по комфорту и сервису для зрителей и болельщиков.

Арена года

Спортивное сооружение (арена, дворец спорта и т.п.) вместимостью до 5000 зрителей, принимающее большое количество спортивно-развлекательных мероприятий, улучшающее свои финансовые показатели, отвечающее современным требованиям по комфорту и сервису для зрителей и болельщиков.

Площадка года

Малое спортивное сооружение (без трибун или рассчитанное менее чем на 3000 зрителей), тренировочная площадка или ФОК, принимающие спортивные состязания, а также другие развлекательные мероприятия, улучшающая свои финансовые показатели, и отвечающие современным требованиям по комфорту и сервису посетителей.

Горнолыжный комплекс года

Курорт, обустроенный для активного отдыха и спорта, занятий горными лыжами, сноубордом, альпинизмом, горным туризмом, демонстрирующий высокую загрузку, доходность, многофункциональность, и предоставляющий качественный сервис.

Спортивное событие года

Спортивное мероприятие, отличающееся высоким уровнем организации, а также качественной работой по привлечению и удержанию зрителей. Необычное, особенное, задающее тренды. Номинация включает в себя также тематические конференции, образовательные мероприятия в спорте, а также события, которые проходили без зрителей на площадке, но с онлайн-трансляцией, или мероприятие полностью онлайн-формата.

Проектное бюро года

Проектное бюро, создавшее наиболее сложные инженерно-конструктивные решения спортивных сооружений, или архитектурная мастерская, создавшая наиболее примечательный образ или концепцию спортивного сооружения или спортивного кластера.

Строительная организация года

Строительная компания, быстро и качественно реализовавшая в 2021 году один или несколько спортивных объектов.

Девелопер года

Девелоперская компания, внесшая наибольший вклад в развитие строительной отрасли, совершенствование стандартов девелопмента спортивной недвижимости.

Производитель года

Компания, завод или фабрика, производящие инвентарь, оборудование, форму и любые другие товары для спорта, продемонстрировавшие в 2021 году высокие финансовые показатели, получившие большое количество положительных отзывов от клиентов, отличающиеся высоким качеством и приемлемой ценой продукции, строго выдерживающая сроки поставок.

Менеджер года

Управленец или руководитель спортивной организации, продемонстрировавший наиболее впечатляющий опыт повышения эффективности функционирования компании, сокращения затрат, улучшения коммерческой деятельности, мотивации сотрудников.

«Невоспетые герои»

Человек или команда, обеспечивающие неизменно выдающийся сервис на спортивном объекте, но пока не получившие публичного признания. Люди, тихо добивающиеся успехов, заслуживающие авторитет коллег и считающиеся «специалистами, которые просто выполняют свою работу».

Спортивный регион года

Регион с большим количество жителей, систематически занимающихся спортом, высокой обеспеченностью спортивными сооружениями, уникальными или знаковыми объектами и систематическими или масштабными спортивными мероприятиями.

Спонсорская интеграция года

Проект по реализации спонсорского контракта с лигой, федерацией, клубом или организатором спортивного события, осуществленный нетривиальным путем. Признание спонсорской, коммерческой или маркетинговой инициативы, принесшей новую аудиторию, доходы и партнерские отношения.

Технология года

Продукт или организация, предоставившая услугу, которая уникальным образом изменила и улучшила методы ведения бизнеса в спортивной индустрии.

Креатив года

Рекламная кампания, отличающаяся новизной, необычной идеей, высокими показателями роста или охвата аудитории.

SMM года

Клуб, лига, федерация, спортивное событие и любой спортивный проект,, ведущий активную работу в социальных сетях. Оценивается совокупность всех каналов коммуникации.

Matchday года

Стадион, арена или иной крупный спортивный объект, обеспечивающий неизменно выдающийся уровень обслуживания и впечатления болельщиков на всех этапах клиентского пути: от покупки билета до завершения мероприятия; или ивент-агентство, осуществившая подготовку и проведение шоу для обеспечения яркого опыта болельщиков.

Спортивный журналист года

Спортивный блогер, комментатор, корреспондент, репортер или интервьюер, в 2021 году добившийся заметного успеха или громко заявивший о себе.

Ивент-агентство года

Агентство, наилучшим образом использовавшее спортивный объект для реализации неспортивного мероприятия.

Стартап года

Предприниматель или компания, создавшие совершенно новый продукт или услугу, направленные на то, чтобы сделать спорт более прогрессивным и эффективным.

Прорыв года

Человек, проект или организация, внедрившие инновации в своей работе, успешно продемонстрировавшие оригинальный подход к спортивному бизнесу или представившие необычный продукт или услугу.

Отбор претендентов экспертами индустрии, открытый прием заявок от соискателей, независимое жюри из авторитетных специалистов отрасли – все это обеспечивает SBA особый вес в мире спортивного бизнеса.

Церемония вручения премии состоится 31 марта 2022 года и, как показывает опыт прошлых лет, станет одним из важнейших событий в индустрии. Победители получат уникальный «Золотой глобус» ручной работы, признание коллег и партнеров и мощный импульс для развития своих компаний и проектов.

Заявите о своих достижениях! Подайте бесплатную заявку на сайте SBA до 19 марта 2022 года.