Дмитрий Васильев: Бах нажал на курок и разрушил все олимпийское движение

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал Томаса Баха после рекомендаций МОК об изоляции российского спорта.

«Бах нажал на курок и разрушил всё олимпийское движение. Можно рассматривать вариант подачи на него в суд. Даже рассматривать вопрос о разжигании ненависти к России и российским людям с его стороны», - приводит слова Васильева RT, ссылаясь на «РИА Новости».

Добавим, что после рекомендаций МОК российских спортсменов допустили только в плавании, автоспорте, спортивной гимнастике и теннисе.