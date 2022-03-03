В Москве отменили QR-коды при посещении спортивных мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 3 марта в столице отменяется система QR-кодов для посещения различных общественных мест и мероприятий.

«Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания «омикроном» и госпитализаций продолжает снижаться. Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений», - написал градоначальник в своем блоге.

Также он отметил, что теперь для посещения объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий не требуется наличие QR-кода.

В то же время спортивные арены теперь разрешено заполнять на 100 процентов.